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Уряд Канади анонсував нові санкції проти РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Канада
Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що уряд країни має намір запровадити нові санкції проти економіки Російської Федерації.

Про це вона написала у своєму акаунті у Twitter.

За словами Мелані Жолі, нові санкції торкнуться нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії.

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Вона наголосила на непохитній підтримці України.

– Ми продовжуватимемо націлюватися на російські сховища, – зауважила міністр.

На урядовому сайті Канади йдеться про те, що Мелані Жолі анонсувала нові санкції проти російського режиму 8 липня на зустрічі G20 на Балі, Індонезія.

Зазначається, що нафтовий, газовий, хімічний та промисловий сектори становлять понад 50% доходів федерального бюджету Росії, які вона використовує для жорстокої війни в Україні. Тому уряд Канади хоче допомогти виснажити військовий бюджет Путіна та ще більше обмежити можливості РФ вести війну.

Новий пакет санкцій заборонить канадським компаніям брати участь у виготовленні продукції, яка виробляється цими секторами російської економіки.

Обмежувальні заходи стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту, а також виробництва металів та транспорту, комп’ютерів, електронного та електричного обладнання та машин.

Джерело: уряд Канади

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