Липень, 14 в 18:39

Латвійський Сейм у четвер, 14 липня, в остаточному читанні затвердив поправки до закону Про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

Раніше про відмову від газу концептуально домовився уряд. Про це повідомляє видання Delfie.

Подання поправки ініціювали латвійські консерватори. Відмова від російського газу стала реакцією на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

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Також затверджено регулювання з іншими членами ЄС способів, щоб забезпечити заборону постачання природного газу з РФ.

Його застосовуватимуть у випадках, коли латвійський оператор транспортування та зберігання газу домовиться з відповідним оператором іншої держави-члена ЄС про створення єдиної системи транспортування природного газу.

А уряд Латвії 14 липня підтримав знесення 69 об’єктів, які прославляють радянський та нацистський режими. Йдеться про пам’ятники, пам’ятні знаки та меморіали. Вони розташовані по всій країні.

Наголошується, що демонтаж не загрожує пам’ятникам, пам’ятним знакам та меморіальним об’єктам, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.

Тема знесення пам’ятників актуалізувалася після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.