В Естонії дозволили позбавляти громадянства за участь у війні проти України на боці РФ

Липень, 20 в 13:45

В Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство осіб, котрі отримали його шляхом натуралізації.

За ухвалення поправок до закону проголосували 52 члени парламенту, проти були 17. Всього в естонському парламенті 101 депутат.

— Уряду надається право своїм рішенням позбавити громадянства людини, яка отримала естонське громадянство шляхом натуралізації, у разі її надходження на державну або військову службу іноземної держави або військової організації, якщо така служба пов’язана з загрозою громадському порядку чи національній безпеці, – йдеться у поясненні до ухвалених парламентом поправок до закону про громадянство.

Зокрема, дозволяється позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Російської Федерації.

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Естонське громадянство набуте шляхом натуралізації можуть також у разі скоєння злочину проти людяності.

Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Йдеться про тих осіб, котрі вирішили воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Водночас, держава не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може гарантувати захист естонських громадян у зоні військових конфліктів.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність позбавляти громадянства людей, які підтримують війну Росії проти України. Йдеться про частину латвійських росіян, які підтримують російську агресію. За словами Левітса, вони перебувають “поза спектром демократії”.