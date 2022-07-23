Липень, 23 в 18:40

Адміністрація президента США Джо Байдена поки що утримується від затвердження запиту України на бойові безпілотники великого радіусу дії.

Про це інформує американське видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

За даними журналістів, рішення Вашингтона відкласти надання Україні бойових дронів обумовлене побоюваннями, що американські передові технології можуть потрапити до рук Росії.

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За словами офіційних осіб США, які спілкувалися з виданням анонімно, понад два місяці тому Київ запросив чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Проте в Білому домі не схвалили цей запит, посилаючись на низку побоювань: починаючи від можливої втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українських військових роботі з дронами.

Представник Пентагону, капітан ВМС США Майк Кафка не став коментувати виданню цю інформацію, зазначивши, що це “внутрішні обговорення” відомства. Водночас він запевнив, що американське Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, “щоб заповнити критичні потреби, необхідні Україні на полі бою”.

Бойові дрони MQ-1C Gray Eagle були розроблені американською компанією General Atomics Aeronautical Systems для армії Сполучених Штатів. Розмах крил безпілотника становить близько 18 м, а дальність польоту – понад 320 км. Дрон здатний переносити до чотирьох ракет Hellfire.

Як наголосила в коментарі WSJ науковий співробітник американського аналітичного центру Інститут з вивчення війни Дженніфер Кафарелла, отримання безпілотників великого радіусу дії значно б розширило можливості Збройних сил України.

– Отримання цих безпілотників значно розширило б розвідувальні можливості України, а також можливості завдання високоточних ударів. Це дозволило б Україні здійснювати спостереження та завдавати ударів по російських цілях на набагато більшій відстані, – заявила вона.

Поки що США надали нашій державі сотні невеликих тактичних безпілотників як для розвідки, так і для атаки: зокрема, дрони-камікадзе Phoenix Ghost, RQ-20 Puma та ударні безпілотні авіаційні комплекси Switchblade. Проте дрони MQ-1C Gray Eagle надали б принципово нові можливості для українців.

Представник General Atomics Марк Брінклі повідомив виданню, що компанія запропонувала Вашингтону взяти на себе всі витрати, пов’язані з навчанням українських військових. Йдеться про п’ятитижневу програму навчання, яке б відбувалося протягом 12 годин на день, сім днів на тиждень. Програма включала б тренажер і навчання польотам в реальному часі. Українські оператори навчилися б роботі з датчиками, авіонікою, а також технічному обслуговуванню MQ-1C Gray Eagle.

– Я думаю, що є деякі теоретичні дебати, які уповільнюють прогрес. Але сподіваюся, що їх можна вирішити. Я не думаю, що ми повинні дозволяти гіпотетичному занепокоєнню переважувати реальні життя, – заявив Брінклі.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Київ просив про швидку доставку більшої кількості зброї, тоді як Вашингтон часто вагався з наданням тих чи інших зразків озброєння. У США аргументували це побоюваннями, що такий крок може призвести до ескалації збройного конфлікту або потребуватиме широкої підготовки військових ЗСУ.

Такі побоювання, зокрема, висловлювалися щодо надання України артилерійських ракетних комплексів HIMARS. У Вашингтоні вважали, що ці системи дозволять ЗСУ наносити удари по території Росії. Зрештою у травні Білий дім погодився надати HIMARS в обмін на запевнення, що Київ не використовуватиме їх проти цілей на території РФ.

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $270 млн. Він включає: 4 HIMARS та боєприпаси до них, 36 тис. снарядів до артилерії, протитанкове озброєння, до 580 дронів Phoenix Ghost.