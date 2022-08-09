США передали Україні протирадіолокаційні ракети та запчастини до винищувачів — Пентагон

Серпень, 09 в 13:55

У попередніх пакетах військової допомоги для України, які надали США, були протирадіолокаційні ракети.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу.

— В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі, – заявив Каль.

Він наголосив, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Зараз дивляться

Досі офіційно Пентагон не казав про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Але наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

— Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їхню (ворога, – Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу, – говорив Резніков.

Напередодні стало відомо, що США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд. У новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.