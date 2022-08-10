Серпень, 10 в 13:59

У середу, 10 серпня, на АЗС в Польщі здешевшали майже всі види пального.

Зокрема, ціна на бензин марки А-95 знизилась до 6,84 злотих за літр (54,2 грн за курсом Національного банку України станом на 10 серпня). Днем раніше це пальне продавали на АЗС за ціною 6,87 злотих/літр.

Бензин А-98 сьогодні в середньому коштує 7,34 злотих/літр (58,2 грн) у порівнянні з 7,55 злотих/літр 9 серпня.

Зараз дивляться

За літр дизельного пального на АЗС в Польщі доведеться заплатити 7,14 злотих (56,6 грн). Тоді як вчора дизель продавали за ціною 7,16 злотих/літр.

Не змінилася ціна на преміальний дизель – 7,46 злотих за літр (59,1 грн).

Вартість автогазу (LPG) трохи знизилася – до 3,23 злотих/літр (25,6 грн). Напередодні він коштував 3,24 злотих/літр.

Вартість пального відрізняється залежно від воєводства, в якому ви хочете заправити автомобіль.

Наприклад, ціни на бензин А-95 коливаються від 6,16 злотих/літр (48,8 грн) у Любуському воєводстві до 7,04 злотих за літр (55,8 грн) у Люблінському воєводстві.

Вартість бензину А-98 найнижча у Малопольському воєводстві (6,15 злотих/літр або 48,7 грн), а найвища – в Заходньопоморському воєводстві (8,01 злотих за літр або 63,4 грн).

Вартість пального в Україні

Ціни на бензин в Україні знову пішли вгору, а дизельне пальне та автогаз здешевшали.

Літр бензину марки A-95+ здорожчав за день майже на гривню – до 51,99 грн. Бензин А-95 можна придбати за 49,98 грн/літр.

Бензин A-92 здешевшав до 48,81 грн/літр. Дизель скинув у ціні 48 копійок (53,8 грн/літр). Автогаз сьогодні коштує в середньому 27,57 грн/літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl