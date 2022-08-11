Серпень, 11 в 15:47

У четвер, 11 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здешевшали деякі види пального – бензин марки А-95 та дизельне паливо.

Літр бензину А-95 продовжує дешевшати протягом цього тижня й зараз у середньому коштує 6,81 злотих (54,3 грн за курсом Національного банку України станом на 11 серпня). Напередодні це пальне коштувало 6,84 злотих за літр.

Водночас бензин марки А-98 трохи здорожчав – до 7,35 злотих/літр (58,6 грн) з 7,34 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня вартість дизпалива знизилася до 7,12 злотих за літр (56,8 грн) у порівнянні з 7,14 злотих/літр у середу.

Дещо знизилися ціни й на преміальний дизель – у середньому до 7,45 злотих за літр (59,4 грн). Вчора це пальне продавали на польських АЗС за ціною 7,46 злотих/літр.

Водночас вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася й становить 3,23 злотих/літр (25,8 грн).

Вартість пального в Польщі варіюється залежно від воєводства. Наприклад, бензин А-95 найдешевше коштує в Любуському воєводстві (6,18 злотих/літр або 49,3 грн), а найдорожче – в Підляському воєводстві (7,04 злотих за літр, або 56,1 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 6,18 злотих/літр (49,3 грн) у Малопольському воєводстві до 7,77 злотих/літр (61,96 грн) у Заходньопоморському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Пальне в Україні 11 серпня здешевшало. Зокрема, бензин категорії А-95 впав у ціні на 18 копійок і в середньому коштує 49,79 грн/л.

Бензин А-92 здешевшав на 19 копійок і коштує 48,62 грн/л. Середня вартість дизпалива становить 53,74 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl