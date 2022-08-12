Серпень, 12 в 12:59

У п’ятницю, 12 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизились ціни на бензин та дизельне паливо. Водночас автогаз трохи здорожчав.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні в середньому можна придбати за ціною 6,77 злотих (54,6 грн за курсом Національного банку України станом на 12 серпня). Напередодні це пальне коштувало 6,81 злотих за літр.

Здешевшав і бензин марки А-98 – до 7,24 злотих/літр (58,4 грн) з 7,35 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня вартість літра дизпалива знизилася до 7,09 злотих (57,2 грн) порівняно з 7,12 злотих за літр у четвер.

Дешевше на польських АЗС продають і преміальний дизель – у середньому за ціною 7,34 злотих/літр (59,2 грн). Напередодні цей дизель коштував 7,45 злотих за літр.

Водночас середня вартість автогазу (LPG), навпаки, дещо зросла і зараз становить 3,25 злотих/літр (26,2 грн), тоді як у четвер він коштував 3,23 злотих/літр.

Залежно від воєводства ціни на АЗС можуть бути нижчими чи вищими за середні по країні. Наприклад, вартість бензину А-95 варіюється від 6,06 злотих/літр (48,9 грн) у Любуському воєводстві до 6,96 злотих за літр (56,1 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві.

Ціни на бензин А-98 найнижчі в Малопольському воєводстві (6,38 злотих/літр або 51,4 грн), а найвищі – в Підкарпатському воєводстві (7,73 злотих/літр або 62,3 грн).

Вартість пального в Україні

В Україні ціни на деякі види пального 12 серпня трохи зросли. Наприклад, бензин марки А-95 здорожчав на 18 копійок (49,98 грн/л).

Вартість бензину А-92 майже не змінилася і в середньому становить 48,6 грн/л. Дизпаливо здорожчало на 2 копійки (53,76 грн/л).

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl