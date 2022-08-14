Серпень, 14 в 11:34

27 лютого Німеччина закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на широкомасштабне військове вторгнення Росії до України. Тому деякі авіалайнери застрягли у Німеччині.

Про це повідомляє німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) з посиланням на Федеральне міністерство транспорту.

Так, після блокування повітряного простору ЄС для російських літаків десять літаків, які належать або контролюються Росією, все ще перебувають на німецьких летовищах.

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У Федеральному міністерстві транспорту повідомили RND, що лайнерам заборонено злітати і використовувати повітряний простір Німеччини, тому власники літаків не можуть перевезти в інше місце.

Зазначається, що на території Німеччини через санкції залишилися переважно невеликі літаки.

Так, зараз у Лейпцигу знаходяться три російські літаки Ан-124. Цей тип літаків переважно використовується для чартерних вантажних рейсів. У Кельні є Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737. Машини типу Boeing 737 часто використовуються як пасажирські рейси. Bombardier вміщує від восьми до одинадцяти місць і часто використовується як бізнес-джет або приватний літак.

У Франкфурті-Хані є Boeing 747, також відомий як гігантський реактивний літак, який часто використовується як пасажирський літак. У Баден-Бадені знаходяться чотири борти: Cessna 750 Citation X, дві машини Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 та Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. Усі бізнес-джети.

У Мюнхені стоїть Airbus A320, колись орендований російською авіакомпанією.

Попри санкції, на лайнерах можуть проводитись роботи з технічного обслуговування, але тільки ті роботи, які необхідні для “тимчасового захисту машин”, пояснили в міністерстві.

Росія ж не повертає закордон 400 лайнерів.

Джерело: Redaktions Netzwerk Deutschland