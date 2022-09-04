Німеччина виділить €200 млн для внутрішніх переселенців в Україні

Вересень, 04 в 11:17

Міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце анонсував виділення Україні ще €200 млн євро на допомогу внутрішнім переселенцям (ВПО), яких, за даними ООН, вже близько 7 млн.

– Я поговорю з прем’єр-міністром України Шмигалем про те, як ми можемо й надалі підтримувати український уряд у турботі про переселенців. Йдеться про житло, тепло, одяг та ліки, – сказав він в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke.

За його словами, допомога призначена ВПО, які були змушені залишити свої домівки та виїхати в інші регіони країни.

Шульце зазначив, що Україна не може забезпечити необхідні соціальні виплати без підтримки Німеччини, враховуючи, що попереду осінь та зима.

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Як відомо, сьогодні Денис Шмигаль прибуде до Берліна, де у нього запланована зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.