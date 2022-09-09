Фотографка розповіла про зустріч з Єлизаветою II за два дні до смерті королеви

Вересень, 09 в 19:56

Королева Єлизавета II була “кволою”, але в “гарному настрої”, розповіла фотографка PA Джейн Барлоу, яка зробила останні публічні знімки покійного монарха.

Це сталося у замку Балморал у Шотландії, коли 96-річна королева у вівторок, 6 вересня, зустрічалася з новопризначеною очільницею британського уряду Ліз Трасс.

Барлоу розповіла, що її відправили в Балморал, щоб зафіксувати момент зустрічі монарха з новим прем’єр-міністром.

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В очікуванні прибуття Трасс до королівської резиденції у Шотландії, фотографка зробила кілька портретів та знімків королеви.

За її словами, вони трішки поговорили про погоду, а сама королева багато усміхалася.

— Це було справжнім привілеєм мати можливість зробити цю фотографію, честю та привілеєм. Я була там, щоб сфотографувати її зустріч з новим прем’єр-міністром, але для мене найкращим був знімок королеви окремо. І тепер це, очевидно, стало більш значущим, — сказала Барлоу.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня. Про смерть британського монарха повідомив Букінгемський палац увечері. Новим королем Британії стане старший син королеви Єлизавети II Чарльз. Він правитиме під монаршим ім’ям Карл III (Charles III).