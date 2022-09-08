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Факти / Світ

Померла королева Британії Єлизавета ІІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

На 97-му році життя померла Єлизавета ІІ – королева Великої Британії. Про смерть королеви повідомили у Букінгемському палаці.

8 вересня Букінгемський палац повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров’я королеви. Їй рекомендували перебувати під медичним наглядом. Водночас у дописі зазначалося, що Єлизавета як і раніше “почувається комфортно”.

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Останнім часом королева перебувала у резиденції англійських королів у шотландському замку Балморал, де у вівторок зустрілася з новою главою уряду Великої Британії Ліз Трасс.

Ліз Трасс з королевою Єлизаветою

Фото: Getty Images

Після звістки про здоров’я королеви Ліз Трасс заявила, що все Сполучене Королівство стурбоване новинами з Букінгемського палацу.

Видання BBC паралельно повідомило, що до Балморалу виїхали принц Чарльз, та її онуки принц Вільям та Гаррі.

Ким була Єлизавета II

Єлизавета ІІ народилася у Лондоні у квітні 1926 року в родині принца Альберта, герцога Йоркського, та герцогині Йоркської – Єлизавети Боуз-Лайон.

2 червня 1953 року вона стала королевою Великої Британії після того, як її батько помер від раку легенів.

Єлизавета ІІ правила найдовше в історії Великої Британії. Після неї перший у черзі на трон – принц Чарльз, старший син королеви.

9 квітня 2021 року у віці 99 років помер чоловік королеви – принц Філіп, герцог Единбурзький. У подружжя народилося четверо дітей – Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.

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