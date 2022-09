На 97-му році життя померла Єлизавета ІІ – королева Великої Британії. Про смерть королеви повідомили у Букінгемському палаці.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

8 вересня Букінгемський палац повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров’я королеви. Їй рекомендували перебувати під медичним наглядом. Водночас у дописі зазначалося, що Єлизавета як і раніше “почувається комфортно”.

Останнім часом королева перебувала у резиденції англійських королів у шотландському замку Балморал, де у вівторок зустрілася з новою главою уряду Великої Британії Ліз Трасс.

Після звістки про здоров’я королеви Ліз Трасс заявила, що все Сполучене Королівство стурбоване новинами з Букінгемського палацу.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022