Вересень, 16 в 1:04

Папа Римський Франциск у четвер заявив про моральну правомірність передавати зброю Україні, щоб допомогти відбитися від російської агресії.

Виступаючи перед журналістами після повернення з триденної поїздки до Казахстану, понтифік закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу, навіть якщо він може “пахнути”.

Папу Римського запитали, наскільки правильно з моральної точки зору, що країни-партнери України передають ЗСУ зброю.

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– Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо це робиться в умовах моралі… Самозахист не тільки законний, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто не захищає себе, хто не захищає щось, не любить це. Той, хто захищає (щось, – Ред.), той любить це, – сказав він.

Пояснюючи різницю між тим, коли постачати зброю іншій країні морально чи аморально, Франциск додав:

– Це може бути аморально, якщо наміром є провокування нової війни, або продаж зброї, або скидання зброї, яка (країні) більше не потрібна. Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії, – пояснив Папа Франциск.

Понтифіка також запитали, чи повинна Україна вести переговори з Росією та чи існує “червона риска”, яку Україна має провести залежно від дій Росії, після чого від переговорів можна буде відмовитися.

– Завжди важко зрозуміти діалог з країнами, які почали війну… це важко, але не слід відкидати його… Я б не відкидав діалогу з будь-якою державою, яка перебуває у стані війни, навіть якщо вона ведеться з агресором. … Іноді доводиться вести такий діалог. Це пахне, але це потрібно робити, – сказав він.

У річницю початку Другої світової війни Понтифік закликав молитися за український народ під час зустрічі з паломниками з Польщі.