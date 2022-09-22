Норвегія призупинила спрощений візовий режим із Росією

Вересень, 22 в 19:00

Норвегія повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з країною-агресором Російською Федерацією. Раніше таке рішення ухвалили країни-члени Європейського Союзу.

– Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року, – заявили в управлінні з імміграції Норвегії.

Ця ініціатива дублює рішення Ради Європейського Союзу. Норвегія не є повноцінним членом ЄС, проте входить до Шенгенської зони та має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю близько 198 км.

Мешканці Кольського півострова, який входить до складу Росії, нерідко перетинають кордон під час подорожі до норвезьких магазинів. У 2007 році країни підписали документ, спрямований на полегшення поїздок росіян і норвежців.

Зараз дивляться

Інші країни Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз. До цього списку входять Фінляндія, країни Балтії та Польща.

Джерело: Barents Observer