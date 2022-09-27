Вересень, 26 в 22:10

У Балтійському морі біля трубопроводу Північний потік-2, який наразі не працює, стався витік газу.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на Морське управління Данії. За їхніми даними, витік газу стався біля берегів острова Борнгольм.

Оператор газопроводу Північний потік-2 також підтвердив дані данського регулятора про те, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.

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– Надзвичайна подія сталася в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнхольма. Береговими службами з міркувань безпеки встановлено охоронну зону радіусом п’ять морських миль, – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня диспетчер берегового майданчика Північний потік-2 зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Причина падіння тиску не встановлена, триває розслідування.