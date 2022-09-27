Вересень, 27 в 17:44

У ніч проти 26 вересня сталася аварія на газовому трубопроводі Північний потік-2, який так і не було введено в експлуатацію.

Збройні сили Данії опублікували перші фото та відео з місця аварії, яка сталася біля острова Борнхольм.

За попередньою інформацією, ширина кола сягає кілька сотень метрів.

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Оператор Північного потоку-2 повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до семи. Попри те, що газопровід так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів газу – за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Зазначимо, що витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, що Данія 26 вересня повідомила про витік газу у Балтійському морі біля трубопроводу Північний потік-2. Влада закликала судна триматися якомога далі від острова Борнхольм.