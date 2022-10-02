Президенти дев’яти країн Європи закликали НАТО посилити допомогу Україні
Президенти Центрально- та Східноєвропейських держав-членів НАТО випустили спільну заяву із закликом збільшити військову допомогу Україні у зв’язку зі спробою Росії незаконно анексувати українські території.
Лідери дев’яти країн Європи висловили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та зазначили, що ніколи не визнають спроб Росії анексувати будь-які території Української держави.
Також ці країни заявили, що хочуть бачити Україну в НАТО.
– Ми, президенти країн Центральної та Східної Європи, країн, лідери яких відвідали Київ під час війни та на власні очі побачили наслідки російської агресії, не можемо мовчати перед обличчям кричущого порушення Російською Федерацією міжнародного права, тому видаємо таку заяву:
Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території.
Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України.
Президенти просять усіх союзників НАТО надати більше військової допомоги Україні, а від Росії вимагають негайно вивести її війська.
Підписанти заяви наголосили, що всіх, хто скоює злочини в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності.
Заяву підписали:
- Мілош Земан, президент Чехії
- Алар Каріс, президент Естонії
- Егілс Левітс, президент Латвії
- Гітанас Науседа, президент Литви
- Стево Пендаровскі, президент Республіки Північна Македонія
- Міло Джуканович, президент Чорногорії
- Анджей Дуда, президент Польщі
- Клаус Йоханніс, президент Румунії
- Зузана Чапутова, президент Словацької Республіки
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.
Джерело: сайт президента Польщі