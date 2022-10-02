Президенти Центрально- та Східноєвропейських держав-членів НАТО випустили спільну заяву із закликом збільшити військову допомогу Україні у зв’язку зі спробою Росії незаконно анексувати українські території.

Лідери дев’яти країн Європи висловили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та зазначили, що ніколи не визнають спроб Росії анексувати будь-які території Української держави.

Також ці країни заявили, що хочуть бачити Україну в НАТО.

– Ми, президенти країн Центральної та Східної Європи, країн, лідери яких відвідали Київ під час війни та на власні очі побачили наслідки російської агресії, не можемо мовчати перед обличчям кричущого порушення Російською Федерацією міжнародного права, тому видаємо таку заяву:

Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території.

Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України.