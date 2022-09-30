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Факти / Україна

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський

Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони.

– Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є альянс, – зазначив він.

За його словами, сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї спільноти.

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– Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО, – наголосив президент.

Також під час засідання РНБО було розглянуто питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Серед іншого, було обговорено заходи задля:

  • зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України;
  • збільшення військово-технічної допомоги нашій державі;
  • посилення санкційного тиску на РФ;
  • впровадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені;
  • активізації стратегії ядерного стримування РФ з боку країн євроатлантичного простору;
  • протидії гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор.

Зазначимо, пресслужба НАТО вже повідомила, що 30 вересня о 19:00 за Києвом Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе незаплановану пресконференцію. Водночас тема конференції не оголошується.

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Фото: Офіс президента

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