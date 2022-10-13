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Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana – уряд ФРН

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana – уряд ФРН
Фото: Факти ICTV

Німеччина має наміри виділити Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana з гарматою калібром 155 мм у рамках спільного проєкту з Данією та Норвегією.

У німецькому уряді зазначають, що ФРН домовилася зі Словаччиною, Норвегією та Данією про спільний фінансовий внесок для виробництва та доставки в Україну САУ Zuzana 2.

За даними уряду ФРН, Україні вже передали від Німеччини 130 польових обігрівачів та 36 автомобілів швидкої медичної допомоги. Також надали близько 100 тис. наборів першої допомоги та сухі пайки.

Зараз дивляться

Нещодавно Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Постачання наступних трьох засобів ППО плануються вже з 2023 року.

У серпні стало відомо, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana ЗСУ, які вже успішно використовують наші захисники на фронті.

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