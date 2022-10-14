Контртерористична операція у Білорусі: Лукашенко підтвердив, а КДБ заперечує

Жовтень, 14 в 15:32

У Комітеті держбезпеки Білорусі спростували інформацію МЗС, де раніше заявили про проведення в країні “контртерористичної операції”, повідомляє БелТА.

– На території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і нині не проводиться. Інформація, що розповсюджується в інтернеті, має недостовірний характер, – сказало джерело в КДБ.

Водночас там уточнили, що у Білорусі проводяться “планові навчальні заходи з метою підтримки високого рівня готовності суб’єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із призначення”.

Водночас самопроголошений президент Олександр Лукашенко, який сьогодні перебуває в Астані на саміті СНД, підтвердив журналістам введення режиму контртерористичної операції “у зв’язку із загостренням ситуації по периметру кордонів”.

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Він сказав, що це передбачено у документах про створення союзної держави.

– Це давно прописано: через загострення введемо режим такої підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами РФ, – сказав Лукашенко.

Схоже, у режиму Лукашенка серйозні проблеми, якщо вони не можуть домовитися про спільну позицію.

Раніше глава білоруського МЗС Володимир Макей повідомив, що у країні запроваджено режим контртерористичної операції.

Підставою він назвав провокації, які нібито готуються з боку сусідніх держав.

Джерело: БелТА