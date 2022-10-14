Жовтень, 14 в 3:07

У Білорусі введено режим контртерористичної операції.

Про це 14 жовтня в інтерв’ю російському виданню Известия заявив глава білоруського МЗС Володимир Макей.

Підставою для введення цього режиму назвали “підготовку провокацій з боку прилеглих держав”.

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– Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов’язані мало не із захопленням окремих ділянок території Білорусі, – заявив Макей.

Жодних підтверджень своїм словам глава МЗС Білорусі не навів.

Раніше в Telegram-каналі Палати представників Національних зборів РБ повідомили, що в Білорусі можуть дозволити силовикам не випускати громадян за кордон.

Депутати Білорусі в першому читанні схвалили законопроєкт, який, серед іншого, дозволяє співробітникам КДБ обмежувати виїзд із країни фізичним особам.

10 жовтня в МВС України повідомили, що проводяться активні дії щодо посилення підрозділів на кордоні з Білоруссю для відсічі потенційно можливої агресії.