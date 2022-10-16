Іран планує передати РФ балістичні ракети та додаткові дрони – WP

Жовтень, 16 в 14:31

Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на посадовців у галузі безпеки з США і країн-союзників.

За словами чиновників адміністрації Байдена, збільшення надходження зброї з Тегерана може допомогти компенсувати величезні втрати російської військової техніки після повномасштабного вторгнення РФ у лютому.

Зараз дивляться

Повідомляється, що Іран погодився таємно відправити Росії не лише штурмові дрони, але й ракети класу земля-земля власного виробництва, які покликані для застосування проти українських міст і позицій військ.

Помітною ознакою того, що Тегеран розширює свою роль як постачальника військової техніки Москві, може свідчити факт візиту іранських посадовців до РФ 18 вересня з метою доопрацювання умов відправки додаткового озброєння, зокрема двох типів іранських ракет класу земля-земля.

Як стверджують дані розвідки, з якими ознайомлені в останні дні офіційні особи України та США, воєнна промисловість Ірану готує першу відправку двох іранських балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстанях 300 і 700 кілометрів відповідно.

Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку війни.

Також Іран готується до відправки додаткових безпілотних літальних апаратів, зокрема десятки додаткових дронів Mohajer-6 і велику кількість дронів Shahed-136.