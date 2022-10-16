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Папа Римський: Володіти ядерною зброєю – аморально, її треба знищити

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Франциск закликав світ зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення. Газета La Stampa опублікувала цитати з майбутньої книги понтифіка Прошу вас в ім’я Бога. Десять молитов про надію на майбутнє.

– Мати ядерну та атомну зброю аморально. Неприйнятно та немислимо, що на створення такого виду зброї витрачаються ресурси у той час, коли насувається серйозна продовольча та кліматична криза, – пише він.

Тому Папа закликав світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю.

– Під час війни мільйони людей втрачають все, але є й ті, хто заробляє мільйони, – зауважив він.

На початку жовтня Папа Римський закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити “спіраль насильства і смерті”.

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За його словами, це абсурд, що світ стоїть перед ядерною загрозою.

Джерело: La Stampa

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