Папа Римський: Володіти ядерною зброєю – аморально, її треба знищити

Жовтень, 16 в 13:38

Папа Франциск закликав світ зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення. Газета La Stampa опублікувала цитати з майбутньої книги понтифіка Прошу вас в ім’я Бога. Десять молитов про надію на майбутнє.

– Мати ядерну та атомну зброю аморально. Неприйнятно та немислимо, що на створення такого виду зброї витрачаються ресурси у той час, коли насувається серйозна продовольча та кліматична криза, – пише він.

Тому Папа закликав світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю.

– Під час війни мільйони людей втрачають все, але є й ті, хто заробляє мільйони, – зауважив він.

На початку жовтня Папа Римський закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити “спіраль насильства і смерті”.

Зараз дивляться

За його словами, це абсурд, що світ стоїть перед ядерною загрозою.

Джерело: La Stampa