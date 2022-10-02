Папа Франциск закликав Путіна припинити “спіраль насильства і смерті”

Жовтень, 02 в 14:32

Папа Римський Франциск закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити “спіраль насильства і смерті”.

Понтифік виступив зі зверненням до громадськості на площі Святого Петра у Ватикані через розв’язану Росією повномасштабну війну, що триває вже восьмий місяць.

Папа Франциск наголосив, що це абсурд, що світ стоїть перед ядерною загрозою.

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Його коментарі послідували за нещодавніми заявами російського диктатора, який сказав, що не блефує і використає “всі доступні засоби”, якщо російська територія опиниться під загрозою.

У вересні Папа Франциск заявив про моральну правомірність передавати зброю Україні, щоб допомогти відбитися від російської агресії.

Також понтифік закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу, навіть якщо він може “пахнути”.

21 вересня Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.

30 вересня російський диктатор підписав “документи” про “приєднання” окупованих територій України до РФ.