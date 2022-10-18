Жовтень, 18 в 14:53

Парламент Естонії засудив анексію українських територій та оголосив Росію державою-спонсором тероризму.

Відновідна заява з’явилася на сайті парламенту Естонії у вівторок, 18 жовтня.

– Підтримуючи заклик парламенту України до країн та міжнародних організацій, Рійгікогу (парламент Естонії – Ред.) оголошує російським режим терористичним, а Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, діям якої ми маємо протистояти разом. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації, – йдеться у тексті заяви.

У заяві зазначається, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України шляхом агресії та фіктивних референдумів.

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– Порушення закону ніколи не може створити закон. Путінський режим із його погрозами ядерного нападу перетворив Росію на найбільшу загрозу світу як у Європі, так і в усьому світі, – наголошується у документі.

Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів, скоєних під час війни проти України.

Парламентарі закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, а також підтримують вимогу позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

Крім цього, у заяві йдеться про необхідність суттєво збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні, підтримати її повоєнне відновлення.