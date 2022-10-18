Жовтень, 18 в 7:33

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити санкції проти 11 осіб та чотирьох установ Ірану, причетних до смерті іранської правозахисниці Махси Аміні та до репресій проти учасників акцій протесту, які відбулися після загибелі Аміні.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Під санкції потрапила поліція моралі Ірану та двоє її ключових фігур – Мохаммад Ростамі та Хадж Ахмада Мірзаї, сили правопорядку Ірану та їхні керівники. Також у списку опинився міністр інформаційних та комунікаційних технологій Ірану Ісса Зарепур – через блокування інтернету в країні.

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За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, якщо буде потреба, то Євросоюз готовий розширити перелік підсанкційних осіб.

– Я закликав владу Ірану негайно припинити насильство та звільнити всіх затриманих, дозволити нормальну роботу інтернету та обмін інформацією, – сказав Боррель.

Запроваджені заходи передбачають заборону на поїздки та заморожування активів. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти перерахованим фізичним та юридичним особам.

Санкції також охоплюють заборону на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Список тепер охоплює загалом 97 фізичних та вісім юридичних осіб.

Протести в Ірані розпочалися з того, що в Тегерані поліція затримала молоду жінку на ім’я Махси Аміні за те, що вона нібито не прикрила волосся. Згодом стало відомо, що 22-річна іранка померла, її після арешту забили до смерті правоохоронці.

Джерело: Рада ЄС, Укрінформ