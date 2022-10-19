Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Посли ЄС схвалили санкції проти Ірану за продаж зброї Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Іран прапор
Фото: Unsplash

За залучення у війну, яку Росія розв’язала проти України, посли країн – членів Європейського Союзу схвалили санкції проти Ірану.

За словами європейського дипломата, рішення затверджене письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер, 20 жовтня, повідомляє Інтерфакс.

— Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії – виробника дронів, – сказав дипломат.

У розпорядженні агентства є документ, за яким під санкції потрапить компанія Shahed Aviation Industries, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА Shahed-136.

Зараз дивляться

— Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду РФ, винної за анексію Криму та дестабілізацію України, – йдеться у документі.

Під санкції також потрапить начальник штабу ЗС Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському Міноборони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує запровадити санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї Росії, якою вона атакує українські міста. Дипломати зазначають, що новий пакет є “сильним сигналом” для Ірану.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка