Жовтень, 19 в 12:39

За кілька днів Європейський Союз планує запровадити санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї Росії, якою вона атакує українські міста.

Про це пише Politico з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників і дипломатів.

За даними видання, Брюссель вже підготував список санкцій проти Тегерана. Дипломати зазначають, що новий пакет є “сильним сигналом” для Ірану.

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Такі індивідуальні санкції швидше запровадити, ніж економічні, які вимагатимуть нової правової бази та можуть мати невеликий додатковий ефект, враховуючи, що Іран вже перебуває під жорсткими економічними обмеженнями з боку США.

Дипломати з країн ЄС зустрінуться у середу, 19 жовтня, у так званій групі Relex, щоб узгодити останні технічні деталі пакета санкцій.

Якщо буде узгоджене рішення, посли ЄС можуть дати свій дозвіл новому пакету вже сьогодні – в іншому випадку це може статися вранці у п’ятницю, 21 жовтня.

Нагадаємо, що вчора Європейський Союз ухвалив рішення запровадити санкції проти 11 осіб та чотирьох установ Ірану, причетних до смерті іранської правозахисниці Махси Аміні та до репресій проти учасників акцій протесту, які відбулися після загибелі Аміні.