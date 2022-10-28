Жовтень, 28 в 18:36

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав особисту відповідальність на російського диктатора Володимира Путіна за розв’язання найбільшої війни у Європі з часів Другої світової та руйнування європейської безпеки.

Про це він заявив у своїй промові в палаці Бельвю у Берліні 28 жовтня.

— 24 лютого Путін не просто порушив правила, але й завершив гру. Ні, він перекинув всю шахівницю, – заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини наголосив, що жорстока загарбницька війна Росії в Україні перетворила порядок європейської безпеки на руїни.

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— У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, порушив кордони, окупував землі. Російська атака – це атака на всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн минулого століття, – заявив президент Німеччини.

Він заявив, що якщо подивитися на сучасну Росію, то в ній не знайдеться “місця для старих мрій”, маючи на увазі слова експрезидента СРСР Михайла Горбачова про “спільний європейський дім”.

— Путін командує загарбницькою армією, а українці захищають свою країну, яку вони будували з моменту здобуття незалежності 30 років тому. Агресивна війна Росії… це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Кожен, хто знизує плечима і запитує: яке відношення ця війна має до нас, німців? – каже, на мій погляд, безвідповідально, не беручи до уваги історію. Ми не можемо вижити в Європі з таким ставленням – таке ставлення неправильне, – заявив Штайнмаєр.

Саме тому, за його словами, Німеччина підтримує Україну, і підтримуватиме стільки, скільки буде потрібно.

Штайнмаєр додав, що люди в Україні, які щодня тікають у сховища від російських ракетних атак, хочуть миру більше, ніж німці. Але він підкреслив, що цей мир має бути справедливим: мир, який зберігає незалежність і свободу України.

Він зауважив, що невигідний для України мир може містити “насіння для нового насильства” та зміцнить рішучість інших автократичних режимів у всьому світі.

Джерело: Der Bundespräsident