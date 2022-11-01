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Франція готова збільшити військову підтримку та протиповітряну оборону України – Макрон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський і Макрон
Фото: Офіс президента

Франція заявила про готовність якомога швидше збільшити військову підтримку України, зокрема, постачаючи системи протиповітряної оборони для захисту мирних жителів від атак російської армії.

Це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Франція хоче допомогти Україні перемогти повномасштабну російську агресію.

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– Я підтвердив це президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема, протиповітряну оборону, – наголосив президент Франції.

За його словами, необхідно допомогти відновити пошкоджену внаслідок атак українську інфраструктуру для стабільного постачання електрики та води місцевому населенню.

– Інфраструктура електропостачання та водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми маємо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародне співтовариство та приватний сектор, – наголосив Макрон.

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