Франція готова збільшити військову підтримку та протиповітряну оборону України – Макрон

Листопад, 01 в 18:01

Франція заявила про готовність якомога швидше збільшити військову підтримку України, зокрема, постачаючи системи протиповітряної оборони для захисту мирних жителів від атак російської армії.

Це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Франція хоче допомогти Україні перемогти повномасштабну російську агресію.

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– Я підтвердив це президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема, протиповітряну оборону, – наголосив президент Франції.

За його словами, необхідно допомогти відновити пошкоджену внаслідок атак українську інфраструктуру для стабільного постачання електрики та води місцевому населенню.