Франція готова збільшити військову підтримку та протиповітряну оборону України – Макрон
Франція заявила про готовність якомога швидше збільшити військову підтримку України, зокрема, постачаючи системи протиповітряної оборони для захисту мирних жителів від атак російської армії.
Це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Франція хоче допомогти Україні перемогти повномасштабну російську агресію.
– Я підтвердив це президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема, протиповітряну оборону, – наголосив президент Франції.
За його словами, необхідно допомогти відновити пошкоджену внаслідок атак українську інфраструктуру для стабільного постачання електрики та води місцевому населенню.
– Інфраструктура електропостачання та водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми маємо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародне співтовариство та приватний сектор, – наголосив Макрон.