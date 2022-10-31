Поповнили обмінний фонд, відбили жорсткі штурми: Зеленський про досягнення ЗСУ на фронті

Жовтень, 31 в 0:53

Силам оборони України вдалося зупинити жорсткі штурмові дії російської армії та відбити атаку, поповнивши обмінний фонд. Зокрема, йдеться про прикордонників Чопського загону, які захищають Україну на Донецькому напрямку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 30 жовтня. За його словами, українські військові щодня та без жодних перерв працюють, щоб пришвидшити звільнення всієї території країни від російських окупантів.

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– Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на Ставці верховного головнокомандувача ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями, – зазначив глава держави.

За підсумками цього тижня президент відзначив воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5 окремого штурмового полку, 10 окремої гірсько-штурмової бригади – за хоробрість і стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а бійців 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади – за рішучість та особливу енергійність під час звільнення України.

– Мають результат і Повітряні сили. Є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак Су-25.

Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя та область, Миколаїв та область, зазначив президент. Однак він запевняє, що українські військові відчутно відповідають окупантам за атаки.