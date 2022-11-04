Бронетехніка допоможе звільнити Україну: Зеленський подякував США за підтримку на $400 млн

Листопад, 04 в 19:30

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за черговий пакет військової підтримки на загальну суму близько $400 млн.

– Дякую президенту Джо Байдену та народу США за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку, – наголосив глава держави.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн сьогодні, 4 листопада. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

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Підтримка України охоплюватиме 45 танків Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.

Також стало відомо, що США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії, для подальшого надання Україні протягом цього та наступного року.