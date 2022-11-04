Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Бронетехніка допоможе звільнити Україну: Зеленський подякував США за підтримку на $400 млн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бронетехніка допоможе звільнити Україну: Зеленський подякував США за підтримку на $400 млн
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за черговий пакет військової підтримки на загальну суму близько $400 млн.

– Дякую президенту Джо Байдену та народу США за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку, – наголосив глава держави.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн сьогодні, 4 листопада. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

Зараз дивляться

Підтримка України охоплюватиме 45 танків Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.

Також стало відомо, що США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії, для подальшого надання Україні протягом цього та наступного року.

Читайте
Системи ППО, танки Abrams, авіація: Зеленський назвав пріоритети у допомозі для ЗСУ

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка