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Факти / Україна

Танки, бронетранспортери та дрони: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
т-72
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

Допомога включатиме 45 танків Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.

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Крім цього, США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.

Всього Україна отримає 90 танків. Частина з них прибуде ще до кінця цього року, решта – протягом наступного року.

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