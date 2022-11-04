Танки, бронетранспортери та дрони: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
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Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.
Допомога включатиме 45 танків Т-72, 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.
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LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0
— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) November 4, 2022
Крім цього, США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.
Всього Україна отримає 90 танків. Частина з них прибуде ще до кінця цього року, решта – протягом наступного року.