Єдина можлива делегація для “переговорів” з РФ має складатися з HIMARS – Подоляк

Листопад, 05 в 13:49

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк окреслив, якою може бути делегація для переговорів з країною-агресором Російською Федерацією.

На його думку, для діалогу з РФ потрібно залучити, наприклад, бойові танки M1 Abrams, німецькі Leopard 1 або ракетні системи залпового вогню HIMARS. Подоляк натякнув, що так звані переговори мають відбутися на Сході України прямо біля кордонів Росії.

– Єдина можлива делегація для “переговорів” із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України, – вважає радник глави Офісу президента.

Варто зазначити, що у Росії почали активно натякати на переговори з Україною, прикриваючись начебто можливістю “досягненню миру”.

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Попри заяви, РФ продовжує запускати ракети по Україні, вбивати наших дітей та людей. Тому в Офісі президента чітко заявили, що поки Росія не виведе свої війська зі всієї території України, про переговори не може бути й мови.