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Глава МЗС РФ Лавров потрапив до лікарні після прибуття на саміт G20 – ЗМІ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
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Глава МЗС РФ Лавров потрапив до лікарні після прибуття на саміт G20 – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив до лікарні після прибуття на саміт Великої двадцятки (G20), який відбудеться на Балі (Індонезія).

Таку інформацію оприлюднили західні ЗМІ з посиланням на дані агентства Associated Press.

– За словами індонезійських чиновників, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був доставлений до лікарні після прибуття на саміт G20 на Балі, – йдеться в повідомленнях ЗМІ.

Інших деталей щодо госпіталізації Лаврова наразі немає.

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Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова спростовує інформацію західних медіа й стверджує, що це “фейк”.

– Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, найвищий пілотаж фейків, – стверджує вона.

Джерела: Bloomberg, The Guardian, Медуза
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