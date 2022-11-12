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Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через Лаврова – Guardian

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
G20 Індонезія
Фото: Getty Images

Світові лідери відмовляться від традиційного спільного фото під час саміту G20 на Балі наступного тижня.

Газета The Guardian пише, що причина такого рішення – “дискомфорт” через присутність на саміті Росії.

Світові лідери традиційно стоять поруч, позуючи для фото на початку самітів. Але на зустрічі G20 в Індонезії, яка стартує наступного вівторка, таких знімків не буде, як не буде й російського диктатора Володимира Путіна.

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Його замінить глава МЗС РФ Сергій Лавров. Саме Лавров влаштував драматичні сцени на попередніх самітах, покинувши зустріч глав МЗС після того, як сказав, що вторгнення РФ в Україну нібито не є причиною глобальної кризи голоду і що “санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, рівнозначні оголошенню війни”.

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У Британії визнають, що для лідерів майже неможливо буде узгодити комюніке наприкінці саміту через Росію. Так само жодного комюніке не було узгоджено на попередніх зустрічах з питань фінансів чи закордонних справ.

До участі у саміті запросили президента України Володимира Зеленського, який долучиться до заходу в онлайн-форматі.

Джерело: The Guardian
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