РФ не планує залишати решту окупованої України, будуть бої – Пентагон

Листопад, 15 в 11:59

Звільнення Херсону від росіян – велика перемога, проте РФ навряд чи відмовиться від решти окупованих територій, за які триватимуть важкі бої.

Про це сказав на брифінгу високопосадовець Міністерства оборони США.

– Росіяни, схоже, не мають наміру залишати решту окупованої України, безсумнівно, попереду ще важкі бої. Але звільнення Херсону є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його збройних сил, – наголосив він.

У Пентагоні також прогнозують можливе сповільнення бойових дій через наближення зими, але водночас запевнили, що підтримка США не сповільниться, оскільки вона залежить не від погоди, а від потреб українців.

Зараз дивляться

Минулого тижня США оголосили про додаткову допомогу Україні в розмірі $400 млн, яка є частиною пакету у $18,6 млрд, який Вашингтон зобов’язався надати Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense