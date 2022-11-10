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Факти / Світ

Ракети для ППО та боєприпаси для HIMARS: що увійшло до нового пакету допомоги від США

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

У четвер, 10 листопада, Міністерство оборони США оголосило про санкціонування нового пакету допомоги Україні в галузі безпеки на суму $400 млн.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пентагону.

Як зазначається, новий пакет покликаний задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони.

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Пакет насамперед включає:

  • ракети для систем ППО HAWK;
  • чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тис. 120 мм мінометних мін;
  • 100 високомобільних машин (HMMWV);
  • 400 гранатометів;
  • стрілецьку зброю, оптику та понад 20 млн набоїв до неї;
  • вибухову техніку;
  • засоби захисту від холоду.

У міністерстві зазначили, що в умовах безжальних та жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України додаткові можливості протиповітряної оборони мають вирішальне значення.

– Ракети HAWK, які будуть модернізовані за рахунок коштів Ініціативи сприяння безпеці України, доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії надати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні впоратися із цією загрозою, – сказано у заяві.

Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger, як зазначається, також нададуть Україні можливість захищати українські війська та критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем та гелікоптерів.

– Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості, – резюмували у відомстві.

Загалом Сполучені Штати виділили понад $19,3 млрд на допомогу Україні в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.

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