Листопад, 23 в 16:03

Після російських ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України у Молдові відбуваються масові відключення електрики. Про це 23 листопада повідомив віцепрем’єр Молдови Андрій Спину. Він заявив, що у кількох районах країни сталися перебої з електроенергією на тлі масованих російських атак по енергосистемі України.

– Шановні громадяни, сьогодні ми маємо повторення ситуації з 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні, — заявив віцепремʼєр.

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Також він додав, що компанія Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики, та обіцяв невдовзі повідомити додаткову інформацію.

Крім того, про атаку по Україні висловилася і президент Молдови Мая Санду.

– Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас в темряві і холоді, який навмисно вбиває людей з простого бажання залишати інші народи в бідності і приниженні, – заявила вона.

23 листопада 2022 року РФ здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок влучань у більшості міст почались перебої зі світлом та водопостачанням.

У Києві та на Київщині було кілька вибухів. За словами мера Кличка, зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. У лівобережних районах столиці перебої з водопостачанням та електроенергією. Також вибухи чули у Вінниці, на Львівщині, в Кременчуці, на Дніпропетровщині.