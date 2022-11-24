Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині передати Україні системи Patriot

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині передати Україні системи Patriot
Фото: Depositphotos

Польський міністр оборони Маріуш Блащак попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.

Про це Блащак написав у Twitter.

Він звернувся до Німеччини у зв’язку із черговим масованим обстрілом України російськими ракетами.

Зараз дивляться

За його словами, системи ПРО Patriot мають захистити населення України та підвищить безпеку на східному кордоні Польщі.

– Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні, – написав Блащак.

23 листопада російська армія здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Окупанти випустили понад 70 ракет – 51 наші сили ППО збили.

Читайте
Зеленський на Радбезі ООН попросив партнерів передати Україні системи ППО, щоб захистити небо

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка