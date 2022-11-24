Листопад, 24 в 0:31

Польський міністр оборони Маріуш Блащак попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.

Про це Блащак написав у Twitter.

Він звернувся до Німеччини у зв’язку із черговим масованим обстрілом України російськими ракетами.

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За його словами, системи ПРО Patriot мають захистити населення України та підвищить безпеку на східному кордоні Польщі.

– Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні, – написав Блащак.

23 листопада російська армія здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Окупанти випустили понад 70 ракет – 51 наші сили ППО збили.