Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх дипустановах України за кордоном

Листопад, 30 в 17:44

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх українських дипломатичних установах за кордоном після вибуху в посольстві в Іспанії.

Про це він сказав під час включення на своїй Facebook-сторінці.

— Прийшов конверт, відповідно до процедури комендант посольства почав його розпаковувати і відбувся вибух. Негайно швидка забрала коменданта, він уже повернувся в посольство. Йому надали першу медичну допомогу, його життю нічого не загрожує, – розповів Кулеба.

Міністр наголосив, що це дуже серйозна подія, адже це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. За словами Кулеби, наразі іспанська поліція проводить розслідування.

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— Я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, а й за кордоном. Коли буде встановлено, хто здійснив цей теракт, ми вживемо всіх заходів, що ця людина чи люди понесли максимально суворе покарання.

30 листопада в посольстві України в Мадриді стався вибух. До посольства України надійшов конверт, який під час огляду вибухнув в руках коменданта.

Джерело: Дмитро Кулеба