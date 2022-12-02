Визнання ПВК Вагнера терористичною організацією стане реальністю – Єрмак

Грудень, 02 в 11:01

Пропозиція про визнання приватної військової компанії Вагнера терористичною організацією, надана міжнародної робочою групою експертів з питань санкцій проти Росії Єрмака-Макфола, стане реальністю.

До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли відповідний законопроєкт, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Документ має назву Про притягнення до відповідальності російських найманців. Коли він набуде чинності, то протягом 90 днів ПВК Вагнера визнають іноземною терористичною організацією. Дехто думав, що ми жартуємо, але Україна системно каратиме всіх за злочини проти нашого народу, – наголошує він.

Керівник Офісу президента запевняє, що Україна знайде всіх російських воєнних злочинців, які завдавали шкоди державі та знущалися з наших людей.