Австралія запровадила санкції проти Ірану та Росії

Грудень, 10 в 12:27

Уряд Австралії запровадив санкції у відповідь на порушення прав людини в Ірані та Росії, а також через вторгнення в Україну. Обмеження стосуються 13 осіб та двох організацій, повідомляє МЗС країни.

Серед них – іранська поліція моралі, проурядова організація Басідж та шість громадян Ірану, причетних до жорстокого придушення протестів, що спалахнули після смерті Махси Аміні.

Обмеження також запроваджені проти семи росіян, причетних до замаху на вбивство колишнього російського опозиційного лідера Олексія Навального.

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– Крім санкцій щодо прав людини, Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші цільові фінансові санкції проти трьох іранських осіб і одного підприємства, причетних до постачання безпілотників до Росії для використання проти України, – кажуть в МЗС.

Також уряд Австралії закликав країни світу вплинути на Росію для припинення незаконної, аморальної війни, там наголосили, що вони підтримують народи України та Ірану.

– Ми використовуємо всі наявні у нас стратегії для захисту прав людини – від діалогу та дипломатії до санкцій – відповідно до наших цінностей та інтересів, – йдеться в заяві.

Днями Австралія надала Україні $420 млн допомоги у вигляді оборонної, економічної та гуманітарної підтримки.

Джерело: МЗС Австралії