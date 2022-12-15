Нові санкції США – у списку один з найбагатших олігархів РФ Потанін

Грудень, 15 в 20:44

Міністерство фінансів та Держдепартамент США запровадили санкції проти одного з найбагатших російських олігархів Володимира Потаніна. Про це повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC).

Окрім безпосередньо Потаніна, санкції торкнулися десятків фінустанов Росії, мережі структур олігарха, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.

Також у списку санкцій перебуває російський віцепрем’єр Андрій Бєлоусов і губернатори прикордонних з Україною російських регіонів.

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Про намір влади США запровадити санкції проти Потаніна 14 грудня писала газета The Wall Street Journal. Там зазначалося, що до списку санкцій не буде внесений головний актив Потаніна – корпорація Норильський нікель. Потанін – гендиректор цієї компанії, а його структура Інтеррос є її найбільшим акціонером.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, понад 40% статку Потаніна, а саме $30,4 млрд, припадає на його частку в Норнікелі, одному з найбільших у світі виробників нікелю, паладію та міді.

Під санкції потрапили компанії, частки яких має Потанін. Найбільшими з них є Росбанк, куплений олігархом у Societe Generale вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І Тінькофф Банк, куплений в Олега Тінькова, який заявляв, що змушений був його продати через тиск.

Влітку санкції проти Потаніна запровадила Велика Британія, а потім Канада та Австралія.

Джерело: OFAC, Bloomberg