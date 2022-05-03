Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло: Тіньков попрощався із Росією

Російський бізнесмен Олег Тіньков заявив, що у Росії в нього більше нічого не залишилося, адже він забирає звідти свої бренди Tinkoff та La Datcha. За його словами, він там більше “не їздок”.

— Прощавай, Тінькофф Банк. Прощавай, Росіє. У мене не залишилося нічого у Росії. І це погано для Росії. Я був один з небагатьох, хто зумів усупереч, а не завдяки режиму побудувати чотири різні бізнеси з нуля! У піку, мій стан Forbes оцінював $9,4 млрд. І я пишався, але не сумою, а тим, що й у корупційній та архаїчній Росії можна побудувати чесний, вільний та американський тип бізнесу, – написав Тіньков у соціальній мережі Instagram.

Він наголосив, що його країна остаточно “скотилася в архаїку, патерналізм та холуйство”. Додавши: Немає Росії, була та вся вийшла.

— Погрози мені особисто, людині, яка бореться з найважчим раком крові – лейкемією, бажання покарати лише за думку, мою чесну думку, говорить про остаточне розлюднення режиму. Бережи вас Бог, мешканці Кремля та Луб’янки, – зазначив він.

Він подякував одному з найбагатших росіян Володимиру Потаніну, “який швидко мене викупив, хоча і за “копійки”, з цього пекла, що насувається”. Тіньков заявив, що втратив все, але не втратив душу.

— Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави! Це зло, а я на стороні добра! Я не знаю, скільки мені залишилося жити, але я точно не хочу вмирати з цими мільярдами, але “негідником, боягузом і чмом”, як 90% усіх олігархів Росії. Боягузи, у вас одне життя, і його потрібно прожити як людина. Я забираю із країни бренди Tinkoff and La Datcha. Вони належать моїй сім’ї, і я не хочу їх “бруднити” кров’ю російських солдатів і жителів України! Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі! – зауважив бізнесмен.

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Наостанок Тіньков зазначив, що в Росію він більше “не їздок”.

28 лютого Тіньков виступив проти війни в Україні, заявивши, що загибель безневинних людей “це немислимо і неприпустимо”. У квітні він опублікував пост, в якому заявив, що не бачить жодного бенефіціара “цієї божевільної війни”. У ньому він назвав ЗС Росії “гівноармією”.

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Наступного дня після посту Тінькова, за його словами, з менеджментом його банку зв’язалася адміністрація президента РФ та пригрозила націоналізацією, якщо банкір залишиться в акціонерах Тінькофф Банку. 28 квітня стало відомо, що Тіньков продав свої 35% у Тінькофф Банку групі Інтеррос олігарха Володимира Потаніна.

Фото: Олег Тіньков