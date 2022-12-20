Путін не зміг вмовити Лукашенка до ширшої участі у війні проти України – ISW

Грудень, 20 в 9:04

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, імовірно, не піддався на вмовляння очільника Кремля Володимира Путіна щодо подальших інтеграційних поступок.

Про це за підсумками зустрічі двох диктаторів у Мінську 19 грудня повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За словами президента РФ, обидва лідери буцімто обговорювали формування єдиного оборонного простору.

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Однак експерти звернули увагу, що і Путін, і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення до України.

Обидва диктатори відзначили, що “Білорусь все ще стикається із загрозою з боку Заходу”.

Путін заявив, що може розглянути питання щодо підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання “боєприпасів зі спеціальними боєголовками” через “загострення” ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави”.

До слова, в ISW ще раніше відзначали, що Лукашенко застосовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну.

Крім того, Лукашенко зазначив, що Росія поставить комплекси С-400 та Іскандер.

– ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною. Той факт, що Путін, здається, прийняв тезу Лукашенка, не переконавши його скоригувати її, опосередковано підтверджує цю оцінку, – вважають експерти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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