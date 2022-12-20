Складна ситуація з енергетикою і стеля ціни на газ: що відбувається на 300-ту добу війни (онлайн)
Росія отримала нову партію іранських Shahed, яка склала 250 одиниць, повідомив Володимир Зеленський.
Країни Євросоюзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні €180.
Валерій Залужний підтримав посилення відповідальності для військовослужбовців за самовільне залишення служби та дезертирство.
РФ може вторгнутися у Молдову на початку 2023 року, заявив голова молдавської Служби інформаційної безпеки Александру Мустяце.
Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели переговори у Мінську. У ГУР серед мотивів поїздки назвали спробу Москви вичавити максимум з білоруського ОПК.
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