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Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення.

– Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів, – зазначив Зеленський.

За словами президента, за час повномасштабної війни, Росія втратила на полі бою в Україні вже майже 99 тис. своїх солдатів.