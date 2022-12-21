Байден оголосить про надання Україні батареї ППО Patriot – Білий дім

Грудень, 21 в 8:53

21 грудня президент США Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму майже $2 млрд.

– У ньому буде батарея ЗРК Patriot, яка стане особливо важливою для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України, – зазначили в Білому домі.

Як зазначили в адміністрації президента США, американська сторона навчатиме українських військових керувати батареєю ракет Patriot на території третьої країни.

– Це потребуватиме певного часу, але українські військові повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю, – повідомили деталі в Білому домі.

Крім того, у Сполучених Штатах заявили, що так само пріоритетними будуть й інші форми підтримки протиповітряної оборони.

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Ідеться, зокрема, про системи NASAMS, HAWK, Stinger та обладнання для боротьби з безпілотниками.

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