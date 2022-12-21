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Комітет Сенату США пропонує виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Глава сенатського комітету з асигнувань, демократ Патрік Ліхі у понеділок представив зведений законопроєкт про асигнування на 2023 фінансовий рік на суму 1,7 трлн доларів.

Документ включає виділення $772,5 млрд на програми, не пов’язані з обороною. Законопроєкт також передбачає фінансування найважливіших програм підтримки сімей середнього класу Америки, піклується про ветеранів та інвестує у національну безпеку США.