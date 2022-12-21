Зеленський у Бахмуті та нове озброєння для України: що відбувається на 301-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті та нагородив українських воїнів.
Генерал Наєв повідомив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає, а Росія піднімає літаки для пошуку цілей в Україні.
Газета NYT пише, що серед високопосадовців РФ немає згоди, чи починати взимку новий наступ на Україну.
Як повідомляє американський телеканал СNN, у наступному пакеті допомоги США передадуть Україні обладнання для високоточних бомб та ЗРК Patriot.
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