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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Зеленський у Бахмуті та нове озброєння для України: що відбувається на 301-й день війни (онлайн)

Зеленський у Бахмуті та нове озброєння для України: що відбувається на 301-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті та нагородив українських воїнів.

Генерал Наєв повідомив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає, а Росія піднімає літаки для пошуку цілей в Україні.

Газета NYT пише, що серед високопосадовців РФ немає згоди, чи починати взимку новий наступ на Україну.

Як повідомляє американський телеканал СNN, у наступному пакеті допомоги США передадуть Україні обладнання для високоточних бомб та ЗРК Patriot.

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00:23 - 21 грудня

Комітет Сенату США пропонує виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Глава сенатського комітету з асигнувань, демократ Патрік Ліхі у понеділок представив зведений законопроєкт про асигнування на 2023 фінансовий рік на суму 1,7 трлн доларів.

Документ включає виділення $772,5 млрд на програми, не пов’язані з обороною. Законопроєкт також передбачає фінансування найважливіших програм підтримки сімей середнього класу Америки, піклується про ветеранів та інвестує у національну безпеку США.

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