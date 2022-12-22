Грудень, 22 в 21:32

Передача озброєння найманцям з ПВК Вагнера з боку КНДР є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Про це йдеться у повідомленні глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі, яке поширило зовнішньополітичне британське відомство.

– Велика Британія підтримує оцінку США про те, що Північна Корея завершила постачання зброї до Росії для використання групою Вагнера, яка заплатила за це обладнання та має тисячі військовослужбовців в Україні, – сказав він.

Джеймс Клеверлі додав, що подібний акт з боку КНДР є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

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– Той факт, що президент Путін звертається по допомогу до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції Росії. Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії проти України, – йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин перебуває під санкціями Великої Британії з 2020 року. У листопаді 2022 року Велика Британія запровадила санкції проти двох осіб за вербування полонених до ПВК, яка “пов’язана з одними з найжахливіших звірств у незаконній війні Росії” проти України.

Раніше стало відомо, що приватна російська військова компанія Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї.